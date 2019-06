Un événement pour les amateurs de jeux de lettrs. Le Festival international Grand Chelem de Scrabble, c’est du 20 au 23 juin à la salle Fleurisia à Fleurier. Le club Areuse-Fleurier et d'autres clubs neuchâtelois mettent sur pied un des six Grands Chelems de l’année. Plus de 130 joueurs licenciés vont faire le déplacement.

Patrice Jeanneret, membre du comité d’organisation de l’événement et président de la Fédération internationale de Scrabble francophone était l'invité de la Matinale RTN: