Madame, un film de Stéphane Riethauser

Dans son film "Madame", Stéphane Riethauser nous raconte l'histoire de sa grand-mère, mais aussi et peut-être surtout la sienne, et comment il a compris et accepté, au bout d'un long processus, son homosexualité.

Ce parcours est-il emblématique de celui connu par les jeunes homosexuels suisses dans les années 70 et 80? Les choses sont-elles vraiment très différentes aujourd'hui?

On retrouve Stéphane Riethauser: