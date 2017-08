Voilà qui va nous donner envie de sortir : les institutions culturelles du canton de Neuchâtel dévoilent leurs programmes en ce moment.

Regards croisés sur deux saisons de spectacles et sur le travail en coulisse avec deux professionnels. Vendredi, nous étions en compagnie de Valeria Aubert, coordinatrice du Théâtre de Colombier, et de Yann Mercanton, chargé de la communication du Théâtre du Pommier - Centre culturel neuchâtelois (pour découvrir leurs programmes, cliquez sur les liens).