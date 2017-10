L'affaire Weinstein, des révélations concernant Gilbert Rozon, juré de "La France a un incroyable talent", les hashtags #meetoo et #balancetonporc: les langues se délient concernant le harcèlement sexuel. Selon les chiffres et les pays, entre une femme sur cinq et une sur trois serait concernée un jour ou l'autre dans sa vie professionnelle.

Qu'en pensent et qu'en comprennent les enfants? Dans "A leur avis", ils parlent harcèlement sexuel: