Les futurs universitaires neuchâtelois et leurs petits jobs

Les bâtiments de l’Université de Neuchâtel grouillaient de monde mercredi. Les lycéens et les étudiants en Bachelor de toute la Suisse étaient conviés aux journées d’information sur les différentes filières proposées. Au total, ils étaient près d’un millier à prendre part aux visites guidées, participer à des cours ou encore échanger avec des étudiants et des professeurs.

Fonctionnement des filières, interrogation sur les débouchés, contenu des cours…autant de questions que se posent ces potentiels futurs étudiants de l’Unine. Mais de notre côté, nous avons voulu savoir si la question du job à côté de ses études faisait également partie de leurs préoccupations.

Jean-Paul Picci s’est baladé à la Faculté des lettres et sciences humaines pour en savoir plus.. On écoute dans un premier temps Youna: