Un peu plus de 15 ans après le succès du film "Tanguy", une suite est annoncée. L'histoire éternel adolescent de 30 ans qui ne veut pas quitter le nid familial est devenu le symbole d'un phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années.

Des chiffres l'ont récemment montré, une proportion de plus en plus importante de jeunes Européens entre 18 et 34 ans vit toujours chez les parents. Alors, quel est l'âge idéal pour quitter la maison? L'avis des enfants: