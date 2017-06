Les casse-cou qui font du tandem VTT

Les tandems ne passent jamais inaperçus lors de la Raiffeisen Trans VTT. Ils disposent même de leur classement particulier. Ils sont généralement entre cinq et dix au départ de chaque étape, comme mercredi soir par exemple à Bevaix.

Cédric et Nicolas n’ont pas nécessairement brillé. Mais pour les deux citoyens de Villers-le-lac, l’essentiel est surtout de pouvoir vivre une aventure commune entre frangins. Le tandem en VTT, c’est aussi et surtout un travail d’équipe qui doit bien fonctionner. Cédric et Nicolas..