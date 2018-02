Le mouvement antispéciste est en plein essor en Europe: il milite contre toute exploitation animale et exige des droits pour les animaux. Et la mobilisation prend de l'ampleur au rythme des différents scandales sanitaires. Est-ce que cette cause touche les enfants? Dans A leur avis, Armelle leur a demandé si pour eux les animaux et les êtres humains étaient égaux: