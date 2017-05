Un adolescent a besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit, mais ses habitudes de sommeil se modifient et son horloge interne lui donne envie de rester éveillé plus tard et de dormir plus tard le matin. Le décalage avec le rythme scolaire n'est pas toujours facile à vivre. On parle sommeil avec eux dans "A leur avis": ils nous disent s'ils ont des problèmes pour dormir: