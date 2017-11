Le smartphone, machine à inégalités?

Si vous trouvez que votre smartphone vous a coûté trop cher, imaginez ce que pensent les ouvriers chinois qui le fabriquent… Ce vendredi matin, RTN était au bout du fil avec Chantal Peyer de Pain pour le Prochain, afin de parler du coût social des appareils électroniques.

Pain pour le Prochain et Action de Carême publient un classement éthique des fabricants de téléphones et d'ordinateurs en fonction de critères sociaux et environnementaux. Les associations y lancent également un appel pour pousser les Universités à s'équiper d'appareils électroniques produits de manière responsable.

L'interview de Chantal Peyer: