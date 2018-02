Le 2 février, c'est la Chandeleur, mais c'est aussi le jour de la marmotte.

Selon la tradition, en Amérique du Nord, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle sort et ne voit pas son ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant six semaines supplémentaires.

