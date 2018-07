Le Centre d’art Neuchâtel se trouve à un tournant de son histoire. Une bonne partie de l’équipe actuelle s’en va. De nouveaux curateurs seront actifs dès la rentrée.

On s’y est intéressés dans la Matinale RTN avec notre invité : le directeur sur le départ de cette institution d’art contemporain, Arthur de Pury (veuillez nous excuser pour les bruits de perceuse lors de cette interview, ils sont fortuits et ne se veulent pas être une métaphore du chantier qui attend le CAN).