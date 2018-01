La nature près de chez vous: le lynx

Premier rendez-vous pour « La nature près de chez vous »… Cette nouvelle chronique hebdomadaire vous incite à mettre le nez dehors, ouvrir les yeux et observer… Cette plante que vous piétinez chaque jour en sortant de chez vous, savez-vous qu'elle peut vous soigner? Ce petit animal qui se fraie un chemin dans votre clôture, savez-vous qu'il fait des merveilles dans votre potager?

Aujourd’hui, Isabelle Chappatte vous emmène en forêt, plus précisément sur les hauteurs du Val de Travers… Et si l’animal que traque son micro n’est pas un froussard, c’est le roi du camouflage… Elle s’est donc fait guider par des experts du lynx, l’animal à découvrir aujourd’hui. Départ dans les sous-bois en compagnie du garde-faune Jean-Pierre Flück et du photographe Laurent Geslin qui lève le mystère