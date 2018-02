La nature près de chez vous : le hêtre

Le hêtre présente encore bien des avantages : c’est un bois dur, utilisé comme bois de chauffage, on en fait également les traverses de chemins de fer, et bien entendu des meubles. C’est aussi un vrai nid de biodiversité, avec une foule d’insectes qui se réfugient dans les blessures de l’arbre et le pic, qui s’en repaît et qui creuse des cavités utiles à toutes sortes d’autres petits locataires. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes… /ich