La nature près de chez vous : le hérisson

Vous l’avez tous déjà croisé. L’animal qui est le sujet de « La nature près de chez vous » aujourd’hui ne se cache pas bien loin. On le trouve dans la nature aux abords des lisières, mais aussi dans les jardins où il est généralement le bienvenu, et même dans les villes. C’est généralement à la tombée de la nuit qu’il pointe son petit nez et c’est toujours une rencontre qui ne manque pas de piquant.

Vous l’avez compris, il s’agit bien du hérisson. Isabelle Chappatte s’est rendue avec son micro en ville, oui, oui, en ville, là où cette petite bête espiègle a trouvé un véritable refuge. Sylvie Benoît nous accueille en maîtresse des lieux, en compagnie de Guy Berthoud, biologiste