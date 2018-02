La nature près de chez vous : la gélinotte des bois

Traque à la bête à plumes dans La nature près de chez vous. Premier oiseau à faire l’objet de cette chronique, celui qu’Isabelle Chappatte vous invite à découvrir aujourd’hui peut s’apparenter à un lointain cousin de la poule, à la différence qu’il vit dans les bois. Son cri ne ressemble guère à un cocorico non plus. L’un de nos accompagnants du jour, le passionné Jean-Lou Zimmermann, a d’ailleurs rassemblé toute une phonothèque du chant de la gélinotte des bois. Mais peut-être n’avez-vous jamais eu la chance de l’entendre. Autrefois bien présente dans nos contrées, sa présence s’y fait rare désormais.

Alors quoi de mieux que de suivre la piste de cet oiseau rare dans un parc régional, en l’occurrence le Parc Chasseral, sur les hauteurs de Nods où des mesures tendent à préserver son habitat. Pour nous guider, Jean-Lou Zimmermann, photographe et vidéaste naturaliste, et Anatole Gerber, responsable nature et agriculture au Parc Chasseral...