La Nature près de chez vous : les orchidées sauvages

Sa version exotique fait souvent l’objet de cadeaux. « La Nature près de chez vous » préfère s’aventurer dans les prairies de la région qui abritent nombres de ces orchidées, sauvages elles, et au moins tout aussi jolies. Celles-là, on ne les mettra pas en pot, non, elles sont strictement protégées.

Des orchidées sauvages poussent notamment sur une belle prairie fleurie des Franches-Montagnes, encore préservée. André Schaffter, de l’Association des Naturalistes francs-montagnards, a emmené Isabelle Chappatte pour les observer dans ce lieu choisi. Et la balade a permis de belles observations : tendez l’oreille et découvrez tout un florilège de cette famille rare et fragile.