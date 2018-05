La Nature près de chez vous : le faucon crécerelle

C’est par un jour pluvieux et venteux que « La Nature près de chez vous » a rencontré ce chasseur. Il y avait peu de chances de le voir en pleine action par ce temps, et pourtant, quelques-uns de ces petits rapaces se sont prêtés au jeu et ont tournoyé non loin du micro d’Isabelle Chappatte. Un vol impressionnant, et un cri qui l’est tout autant… La rencontre avec le faucon crécerelle était guidée par le président du Pèlerin, association franc-montagnarde d’études et de protection des oiseaux, Martial Farine, qui a entraîné l’équipage dans les recoins cachés des Franches-Montagnes. Une balade qu’il n’a pas choisi au hasard… Accompagné de son bras droit Charles Francey, il nous emmène là où les chances de croiser le petit rapace sont élevées : une loge sur laquelle un nichoir a été accroché… et les habitants étaient bien présents pour accueillir leurs visiteurs….