La Nature près de chez vous : le crapaud

Peut-être vous a-t-il tenu éveillé les dernières nuits de pluie… Oui, il est de sortie et il chante, le crapaud est aujourd’hui le sujet de « La Nature près de chez vous ». Pas toujours aimé, allez savoir pourquoi, on apprécie pourtant sa présence au bord des étangs, où il nous débarrasse de ces piqueurs de moustiques. On le trouve laid… et même peu ragoutant, d’où peut-être le réflexe de fermer les yeux au moment de l’embrasser dans l’espoir qu’il se transforme en prince charmant. Et pourtant, à y regarder de plus près, il révèle toute sa beauté. Il fascine d’ailleurs nos guides du jour, Maurice Wisard et Gauvain Saucy, qui se dévouent à Bellelay, pour le sauvetage des batraciens. /ich