La Nature près de chez vous : la fritillaire

Elle est toute de beauté et d’élégance. La fleur qui embellit « La Nature près de chez vous » aujourd’hui se pare de jolies couleurs rouge violet au printemps. Contrairement à sa cousine importée de Hollande pour garnir les étals des fleuristes, cette jolie clochette éphémère orne les bords du Doubs, son dernier repère… Dernier repère, car la fritillaire se fait rare désormais, ce qui lui vaut qu’on lui apporte des soins particuliers… Rafael Molina, chef de projets Nature et paysage au Parc naturel régional du Doubs et Alain Mertz, jardinier chef au Jardin botanique de Porrentruy, œuvrent à son chevet, sur les sites de réintroduction de cette plante emblématique de la région, des sites dont l’emplacement reste discret pour des raisons de protection. Seuls quelques panneaux posés momentanément indiquent la présence de la fritillaire. C’est le cas sur certaines rives du Doubs où Isabelle Chappatte a suivi Alain Mertz et Rafael Molina pour découvrir un joli parterre de clochettes…