La Nature près de chez vous : la chauve-souris

La nuit tombe et vous apercevez son vol furtif… « La Nature près de chez vous » part aujourd’hui à la découverte d’un petit mammifère volant, une espèce entourée de mystère. Et s’il se déplace la nuit, c’est grâce à son sonar… Rencontre aujourd’hui avec la chauve-souris. Isabelle Chappatte est partie pour s’enfoncer dans les dédales souterrains aux Grottes de Réclère. Et c’est en fait à l’entrée du site qu’elle a pu apercevoir quelques-unes de ces petites boules de poil ailée, en compagnie de Sabrina Joye, chiroptérologue au CCO, le Centre de coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves, et d’Eric Gigandet, responsable du Préhisto-Parc et des grottes. Reportage… /ich