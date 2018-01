La Nature près de chez vous : l’hermine

On furète aujourd’hui dans « La nature près de chez vous ». Cette semaine, la chronique requiert patience et observation, mais surtout patience… Si l’animal que l’on piste est bien présent dans nos contrées, il n’est pas forcément abondant. De plus, cette petite bête espiègle, décrétée animal de l’année 2018 par Pro Natura, aime jouer à cache-cache. L’apercevoir est ainsi réservé aux plus chanceux, aux spécialistes ou aux promeneurs assidus. C’est pourquoi Isabelle Chappatte s’est entourée de Viviane Froidevaux, cheffe de projet Nature et paysage au Parc du Doubs, et de Michel Blant, biologiste de Faune Concept, pour partir à sa recherche sur les hauteurs du Noirmont.