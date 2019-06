C’est le grand jour. Ce vendredi, le Parlement fédéral doit entériner deux projets qui vont révolutionner le canton de Neuchâtel : la liaison ferroviaire directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et les routes de contournement de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dans la Matinale RTN, nous étions en direct vers 7h35 avec le conseiller national Jacques-André Maire pour discuter de ces dossiers: