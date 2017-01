Ça glisse, ça skie et ça bobe à la Vue-des-Alpes…

Les deux nouvelles installations des Loges sont prises d’assaut par les débutants et les enfants.

Un tire-fesses avec assiettes, un câble, une dameuse, des luges et des bobs ont coûté 160'000 francs au couple Meyer. Et force est de constater que ces nouveaux aménagements sont appréciés :