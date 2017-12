Forum Handicap se présente. L’association regroupe tous ceux qui oeuvrent dans le domaine du handicap dans le canton de Neuchâtel. Elle propose une nouvelle communication visuelle sous la forme d'un éventail.

On s'y est intéressé dans la Matinale avec nos invités: Florence Nater, présidente de Forum Handicap Neuchâtel, et Patrick Mercer, président de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants section Neuchâtel et membre du comité de Forum handicap Neuchâtel :