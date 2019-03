Arc-en-ciel, c’est le nom de l’association des chrétiennes et chrétiens homosexuels, bi, trans et alliés dans le canton de Neuchâtel. Elle organise une conférence intitulée "A l'heure du mariage pour tous" mercredi soir 19h à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.

La présidente Cécile Guinand est venue nous en parler dans la Matinale RTN: