Emotion rouge et noire

"Avec un public comme ça, je vous garantis la Ligue des Champions!" C'est avec ces mots que le président de Neuchâtel Xamax FCS Christian Binggeli a lancé les festivités lundi soir à la Maladière. A l'issue du dernier match de la saison contre Wil, les rouge et noir ont reçu la coupe de champion de Challenge League devant plus de 9'200 personnes.

La victoire des Neuchâtelois 6 buts à 3 a d'ailleurs exacerbé encore un peu plus l'ambiance dans le stade. Une belle fête, organisée par la Ville et le club, et la consécration pour les joueurs sous une pluie de confettis dorés.

Reportage, avec des supporters et des joueurs, dans l'ambiance de la remise du trophée: