Six plongeurs de l'école neuchâteloise Océane partent à l'assaut de lacs de l'Himalaya. C'est le Pangong Project, qui va les emmener en compagnie d'un vidéaste au Népal, puis à la frontière entre l'Inde et la Chine, à la découverte d'étendues d'eau situées à plus de 3'500 mètres d'altitude.