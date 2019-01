Des jeunes qui ont du talent

Ils ont entre 11 et 24 ans et savent danser, chanter ou faire de la magie. Une trentaine de jeunes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche s’apprête à monter sur scène, lors d’un spectacle prévu le 2 février. Le projet, intitulé Côté talents, est notamment porté par l’association de la Jeunesse de la Côte.

Dimanche, l’heure était à la répétition générale à la Case à Chocs à Neuchâtel. Parmi ces jeunes talents figure Ken Mauron, qui est pianiste en parallèle de ses études. Celui-ci réalise ses propres compositions et a déjà deux albums à son actif. Il évoque ses sources d’inspiration :