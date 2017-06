Cinquante ans de souvenirs au Collège de Bellevue

C’est la fête à l’école ! Le collège de Bellevue à la Chaux-de-Fonds fête ses 50 ans. Ce jubilé est célébré jeudi soir lors d’une partie officielle et plusieurs animations organisées par les professeurs et les élèves. Les bâtiments qui composent le complexe ont été inaugurés en juin 1967. Il s’agissait à l’époque du plus gros centre scolaire jamais construit à La Chaux-de-Fonds, alors que le quartier est de la Métropole horlogère était en plein développement.

Un demi-siècle plus tard, nous avons rencontré dans la cour de Bellevue un ancien élève qui a connu l’inauguration du collège. Petit retour dans le passé en compagnie du Chaux-de-Fonnier Jean-François Frascotti :