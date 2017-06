Ceux qui découvrent le Jura raid aventure

Une épreuve multisports entre lac et montagnes. La 12e édition du Jura Raid Aventure s’est tenue pour la première fois autour du plateau de Boudry samedi. Plus de 180 équipes s’étaient inscrites dans trois catégories différentes. Au programme, une course d’orientation avec du VTT, de la course à pied, du roller et même un tour sur le lac.

Cette année, la catégorie découvertes a attiré 80 équipes, dont certaines pour une première participation. Nous avons rencontré Pierre-Alexis Pochon et son fils Maël :