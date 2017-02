La suie de l’érable est apparue l’an dernier à quatre endroits différents en ville de Neuchâtel. Le Service des parcs et promenade appelle les privés et les professionnels à la vigilance, pour éviter une contamination plus importante de la part de ce champignon. Eddi Maccuglia, contremaître au sein du service, nous emmène vers deux érables malades à Puits Godet :