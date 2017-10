Cette année, 32 artisans et artistes ouvrent les portes de leur atelier au public. C'est le principe de Bon pied bon art. La 8e édition, c'est un événement à vivre à La Chaux-de-Fonds samedi entre 14h et 20h et dimanche entre 14h et 18 heures.

On en a parlé vendredi dans la Matinale avec un des organisateurs, l'artiste Pascal Bourquin: