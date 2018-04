Internet, c'est une mine d'informations, mais la toile est aussi truffée de fake news, des informations fausses, truquées ou orientées. On constate même que les fausses informations se diffusent plus vite que les vraies, et certains Etats aimeraient avoir le pouvoir de corriger des informations mensongères.

Les jeunes s'y retrouvent-ils et parviennent-ils à distinguer le vrai du faux? Ils réfléchissent à leur esprit critique face à l'information.