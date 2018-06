Le Conseil Fédéral s'est récemment positionné contre l'initiative pour un congé de paternité de 20 jours en Suisse, à cause du coût qu'elle représente pour l'économie. D'autres options se profilent; l'idée d'un contre-projet proposant un congé parental de 16 semaines à se partager entre le père et la mère est notamment évoquée. Et les enfants, que pensent-ils du congé paternité? Leur avis: