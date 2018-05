Dans moins d'un mois (14 juin), le coup d'envoi de la coupe du monde 2018 sera donné en Russie. Mais la collection des vignettes Panini bat déjà son plein, et dans les cour des écoles, les albums se comparent et les cartes s'échangent à la récré. Au total, il y a 685 images à collectionner. Les enfants font-ils tous la collection et qui paye? Armelle leur a posé la question: