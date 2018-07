80% des Suisses passeront au moins quelques jours à l’étranger cet été selon le"baromètre des vacances" issu d'un sondage réalisé dans 14 pays, et les destinations balnéaires ont toujours la cote.

Et les chiffres montrent que les vacanciers aiment retourner là où ils sont déjà allés: c’est le cas pour 40% d’entre eux. Et les enfants, où aimeraient-ils aller et quels sont leurs projets pour cet été: ils nous parlent de leurs vacances: