Fortnite, c'est un phénomène de société: ce jeu vidéo est devenu le plus populaire au monde, et surtout l’un des plus rentables: il a rapporté plus de 50 millions de dollars depuis son lancement l'année passée, mais c'est depuis début mai que les recettes ont explosé. Et dans les cours de récré, on ne parle presque que de ça, pour le plus grand bonheur des uns et le malheur de quelques autres.

Les enfants nous éclairent sur le phénomène Fortnite: