Pianistes et flûtistes juniors sont réunis depuis samedi à Couvet.

Ils participent à la première édition du Concours des Jeunes Interprètes du Val-de-Travers, qui se termine jeudi. Ces virtuoses sont âgés de moins de 25 ans et viennent du monde entier. Ils se produisent devant un jury d’experts, dans le but de remporter des prix. Entre répétitions, auditions et découvertes de la région, les journées de ces artistes sont bien remplies.

Anthony Montandon est allé à leur rencontre: