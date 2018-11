La Chasse à l'actu du 08.11.18

On lui doit la paternité des chansons et mélodies parmi les plus entêtantes de l’histoire de la musique: Francis Lai est notre mort mercredi à l'âge de 86 ans. Nous avons chassé trois de ses airs les plus connus. Il sera aussi question de la plus haute distinction du journalisme en Suisse romande, attribué à Sophie Roselli, de la Tribune de Genève. On lui doit notamment d'avoir révélé le fameux voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi... Enfin, on ouvre un chapitre sombre de notre histoire avec Pétain et la Nuit de Cristal.