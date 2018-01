Simple Minds: une marche entre les mondes...

Depuis les années 80, les écossais de Simple Minds ont voyagé à travers le monde et ont fait danser les foules dans les plus grands stades.

Pour la sortie de leur 19ème album « Walk between worlds », ils ont combiné tradition et modernité, ce qui devrait plaire aux fans de la première heure.

L’occasion pour eux de revenir sur l’origine du groupe, notamment sur le nom « Simple Minds », littéralement « esprits simples ». Leurs pensées et leurs ambitions reflètent un nom différent comme, par exemple : « Deep minds » ou « Deep thoughts » : esprit et pensées profondes. On leur a demandé ce qu’ils en pensaient…