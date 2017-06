RTN au Corbak

Aliose que l’on connait plutôt bien sur RTN, duo romand composé d'Alizé Oswald et Xavier Michel, deux artistes, deux voix qui s’entremêlent, plus que ne se répondent…

Il y a deux albums autoproduit en 2009 et 2012 et un EP en 2016, baptisé Pixel… sur lequel on retrouve notamment les titres Loin et Viens La Nuit.

Des titres qui ont bien fonctionné en Romandie mais également en France.

Il faut dire que depuis quelques mois, le duo a signé sur un grand label, ce qui leur offre une plus grande visibilité dans l’hexagone.

On a joint Alizée Oswald par téléphone, qui se trouvait d’ailleurs à Paris, vous comprendrez pourquoi, pour savoir ce qui a changé pour Aliose depuis cette signature…