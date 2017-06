Quarante ans de hip hop en à peine moins de quatre minutes, plus de 150 titres et 100 artistes différents réunis dans un clip au montage chirurgical, fruit du travail d’un duo de producteurs originaires de Chicago, The Hood Internet.

Sacrifiant la chronologie au profit du son, les deux Américains ont réussi le pari de réunir le hip-hop sous toutes ses formes, depuis sa création dans les années 1970 à nos jours, en un medley impressionant.