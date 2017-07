One Republic s'engage pour l'environnement

One Republic a dévoilé il y a quelques jours le titre Truth To Power, une ballade piano/voix qui détonne quelque peu dans la discographie du groupe. Chanson écrite en vue de devenir le titre phare de la B. O. du documentaire An Inconvenient Sequel: Truth to Power de Bonni Cohen et Jon Shenk, qui sortira le 28 juillet prochaine aux Etats-Unis. La suite de An Inconvenient Truth sorti en 2006 et qui avait l’ambition de sensibiliser les Américains devant l’urgence de la menace du réchauffement climatique.