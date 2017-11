On est addict au nouvel album d'Amir !

Addictions est le nouvel album d’Amir. Ce nouvel opus est sorti vendredi dernier, le 27 octobre. Il y a deux ans le chanteur participait à l’émission the Voice, une année plus tard il représentait la France au concours de l’Eurovision de la chanson et sortait son premier album, il a participé au doublage d’un film, il a également rejoint sur scène les Enfoirés. Cet hyper actif ne serait-il pas un addict de la musique ?