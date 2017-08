Mick Jagger a des choses à dire et il prend le micro et la guitare pour le faire !

Le chanteurs des Rolling Stones a publié fin juillet deux morceaux inédits, tous deux engagés politiquement. Sur Gotta Get A Grip, littéralement « tu dois te ressaisir », Jagger dénonce dans un même élan la crise des réfugiés, les scandales politiques, le terrorisme et la guerre. Avec England Lost, il s’attaque à la récupération politique du problème de l'immigration par certain politiciens britanniques, ainsi qu’au Brexit.

Les deux chansons illustrées par des clips mettant en scène les acteurs Jemima Kirke et Luke Evans.