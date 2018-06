Maroon 5 rend hommage aux femmes

Il y a des chansons et des clips qui font du bien. C’est le cas du dernier morceau des Maroon 5, Girls Like You, en collaboration avec la très sollicitée Cardi B.

Adam Levine et sa bande célèbrent à travers ce titre les femmes, et quoi de mieux que d’inviter une ribambelle de demoiselles pour en montrer la diversité : se succèdent les chanteuses Jennifer Lopez, Camila Cabello, Mary J Blige, les actrices Gal Gadot, Millie Bobby Brown, des sportives comme Aly Raisman ou encore Alex Morgan mais aussi la très appréciée animatrice Ellen de Generes.

Et à la fin du clip, surprise, la célébration des femmes se termine avec une image touchante puisque l’épouse d’Adam Levine, la mannequin Behati Prensloo arrive avec leur deuxième fille, Geo Grace.

Bref, un clip qui fait du bien au moral, que vous pouvez découvrir sans autre ci-dessous :