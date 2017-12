Louane se dévoile...

A 21 ans, Louane nous ravi avec son 2ème album. Un album éponyme sur lequel on trouve 15 titres qui nous donnent des frissons et même, pafois, une petite larme à l'oeil. Louane est une jeune fille pleine d'énergie et d'humour, mais aussi pleine de mélancolie. Stéphanie l'a rencontrée la semaine dernière lors de son passage à Lausanne, elle a commencé par lui demander qu'est-ce qui avait changé depuis son premier album, Chambre 12, 2 ans auparavant.