Le duo Aliose nous parle de son nouvel album

Aliose sort un nouvel album, et en ce moment tout semble réussir à ce groupe romand, expatrié à Paris !

Alizé Oswald et Xavier Michel forment le duo Aliose et nous propose depuis vendredi leur 3ème album « Comme on respire »

Un album très éclectique, avec des balades presque fragiles mais aussi des chansons rythmées qui donnent envie de bouger….

Noemy leur a demandé s'ils avaient besoin de montrer toutes les facettes d'Aliose sur ce nouvel album ?