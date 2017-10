L'album de la semaine nous emmène au soleil de Rio

L’album Rio de Christophe Willem est sorti le 29 septembre dernier, un 5ème album qu’il a voulu touchant, mais sensiblement pop. Il y a des chansons calmes et poignantes et d’autres qui font danser, mais qui passent tout de même un message. On a donc voulus savoir si une chanson juste légère et répétitive, était une chanson ratée selon lui.